Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dillere yenilerinin eklenmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Malayca ve Endonezce okullarda öğretilecek yabancı diller arasına girdi.
Okullarda öğretilen yabancı dillere yenileri ekleniyor
Anadolu AjansıEğitim
Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, okullarda iki yabancı dil daha öğretilecek.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dillere yenilerinin eklenmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.