Okullarda sınav süresi kalktı mı? MEB'den sınav saatiyle ilgili yeni genelge

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala, okullarda sınav saati uygulamasıyla ilgili alınan yeni karar merak ediliyor. Okullarda sınav süresinin kalkıp kalkmadığını merak eden öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan yeni genelgeyi incelemeye başladı. İşte ayrıntılar.



İLKOKULLARDA SINAV SAATİ SÜRESİ KALKTI MI?



Genelgeye göre, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmelerine ilişkin düzenlenmek istenen etkinlikler okuldaki tüm 1. sınıf öğrencileri için ortak olarak mayıs ayının ikinci haftasından sonra planlanacak.



İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Öğrencilere çoktan seçmeli soruların yer aldığı kısa süreli, hazır bulunuşluk, tarama gibi adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacak.



SÜREÇ ODAKLI YAKLAŞIM BENİMSENECEK



Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenerek öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri sürekli takip edilecek ve dersin içeriğine uygun değerlendirme araçları kullanılacak.



Öğrencilerin süreç boyunca takip edilebilmesi amacıyla eksik veya yanlış öğrenmeleri konusunda geri bildirim verilecek ve öğrenme/öğretme süreçleri bu doğrultuda yönetilecek.