Okullarda sınav süresi kalktı mı? MEB'den sınav saatiyle ilgili yeni genelge

İlkokullarda sınav süresinin kalkıp kalkmadığıyla ilgili sorgulamalar, 9 Eylül'de okula başlayacak olan yüz binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin yayımladığı genelgeyle birlikte, okullarda sınav saati uygulamasında değişikliğe gitti. Peki, okullarda sınav süresi kalktı mı?

Okullarda sınav süresi kalktı mı? MEB'den sınav saatiyle ilgili yeni genelge

2024-2025 öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala, okullarda sınav saati uygulamasıyla ilgili alınan yeni karar merak ediliyor. Okullarda sınav süresinin kalkıp kalkmadığını merak eden öğrenciler, tarafından yayımlanan yeni genelgeyi incelemeye başladı. İşte ayrıntılar.

İLKOKULLARDA SAATİ SÜRESİ KALKTI MI?

Genelgeye göre, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmelerine ilişkin düzenlenmek istenen etkinlikler okuldaki tüm 1. sınıf öğrencileri için ortak olarak mayıs ayının ikinci haftasından sonra planlanacak.

İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Öğrencilere çoktan seçmeli soruların yer aldığı kısa süreli, hazır bulunuşluk, tarama gibi adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacak.

SÜREÇ ODAKLI YAKLAŞIM BENİMSENECEK

Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenerek öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimleri sürekli takip edilecek ve dersin içeriğine uygun değerlendirme araçları kullanılacak.

Öğrencilerin süreç boyunca takip edilebilmesi amacıyla eksik veya yanlış öğrenmeleri konusunda geri bildirim verilecek ve öğrenme/öğretme süreçleri bu doğrultuda yönetilecek.

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