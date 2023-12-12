Okullarda sınavlar ne zaman başlayacak? MEB 2.ortak sınav takvimini paylaştı

Zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak

Diğer taraftan daha önce açıklandığı üzere ortak sınavlarla yeni sınav uygulaması getirilmezken, ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.



Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içinde telafi değerlendirmeleri yapılacak ancak gerek ülke geneli gerek il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.



Asıl amaç, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamak olacak. Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak. Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.



Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.



Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.