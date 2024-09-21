Okullarda temizlik sorunu | 30 bin ilave personel alınacak

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından ortaya çıkan temizlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık bünyesine 30 bin temizlik personeli alınacağı açıklandı.

Okullarda temizlik sorunu | 30 bin ilave personel alınacak
Görüntü İzmir'den bir devlet okulundan. Temizlik görevlisi olmadığı için okulu veliler temizliyor.
Okullarda temizlik görevlisi sorunu! Okulu veliler temizliyor

Okullarda temizlik görevlisi sorunu! Okulu veliler temizliyor

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Okullarda ortaya çıkan temizlik sorununa ilişkin Milli Bakanlığı 30 bin ilave personel almaya hazırlanıyor. 

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Bakan Tekin, "Pazartesi Çalışma Bakanlığı 30 bin ilave temizlik personel hakkı tanıyacak." dedi. 

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda temizlik sorunları ortaya çıktı. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ediyor. Bazı okullarda da veliler de dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizliyor.

Görüntüler İzmir'den bir devlet okulundan. Temizlik görevlisi olmadığı için okulu veliler temizliyor. 👇

Geçen yıl temizlik görevlilerine 17 bin liralık asgari ücret veriliyordu. Ancak bu dönem sistem değişti. Personelin İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildi. Haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü.

Ancak ücret ayda 8 bin 447 lira olunca yeterli personel bulunamadı.

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