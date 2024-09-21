Okullarda temizlik sorunu | 30 bin ilave personel alınacak

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Okullarda ortaya çıkan temizlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı 30 bin ilave personel almaya hazırlanıyor.

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Bakan Tekin, "Pazartesi Çalışma Bakanlığı 30 bin ilave temizlik personel hakkı tanıyacak." dedi.

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda temizlik sorunları ortaya çıktı. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ediyor. Bazı okullarda da veliler de dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizliyor.

Görüntüler İzmir'den bir devlet okulundan. Temizlik görevlisi olmadığı için okulu veliler temizliyor. 👇

