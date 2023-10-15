Okullarda teneffüs kaç dakika? Teneffüs süresi uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin süresi uzatıldı.



OKULLARDA TENEFFÜS SÜRESİ KAÇ DAKİKA?



MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak.



Diğer süreler ise aynı şekilde devam edecek.

