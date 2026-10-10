Okullarda ücretsiz öğle yemeği için anket

Okullarda ücretsiz öğle yemeği Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB ) gündeminde.

Bakanlık, öğrencilere ücretsiz okul yemeği sunulması hakkında 81 ilde anket başlattı.

5 Ekim itibarıyla başlatılan ankette, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler ile velilerine, ücretsiz okul yemeği sunulmasına dair görüşleri soruluyor.

Ankete, MEB'in Anket Modülü internet sayfasından erişilebilirken Bakanlık, aynı kademelerde derse giren öğretmenlere için de bir anket hazırladı. Ankete katılmak için son gün 19 Ekim olarak belirlendi.

OKUL GIDASI UYGULAMASI ERTELENDİ

Okulların kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi işletmelerinde satışa sunulacak ambalajlı gıdalara yönelik "Okul Gıdası" uygulaması da bir kez daha ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, geçiş için belirlenen 14 Eylül 2026 tarihi 13 Eylül 2027 olarak güncellendi.

Uygulama kapsamında söz konusu gıdaların ambalajlarında, "Okul Gıdası" logosu yer alacak. Ayrıca, bu ürünlerde Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenecek Beslenme skoruna da yer verilecek.

Beslenme skoru, ürünlerin besin değerlerine göre A, B ve C olarak verilecek.

Ambalajında bu iki kriterin yer almadığı gıdalar okullarda satılamayacak.

660 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

Bakanlık, milletlerarası okullara Türk vatandaşı öğrenci kaydı yapılmaması konusunda ise bir kez daha okulları uyardı.

Yasağın uygulanması konusunda illere yazı gönderen bakanlık, kayıt belgelerinin incelenmesini istedi.

Mevzuata aykırı Türk öğrenci kaydı yapan okullara brüt asgari ücretin 20 katı olan 660 bin 600 lira idari para cezası kesilecek.