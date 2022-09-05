Okullarda uyum haftası başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek.



Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek.



Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.



Eğitimin ikinci gününde veliler çocuklarıyla birlikte okula giderek okulun tüm iç ve dış mekanlarını birlikte gezecek.



Uyum eğitimi haftasında anaokulu öğrenci velilerinin kafasındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla MEB tarafından ‘2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Uyum Rehberi’ hazırlandı. Uyum rehberiyle hem okul öncesi eğitimin önemi ve içeriği anlatılıyor.