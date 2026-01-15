Okullarda yarıyıl tatili için karne zili yarın çalacak
15.01.2026 10:00
NTV - Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın yarıyıl tatiline girecek.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarından itibaren birinci dönem karnelerini alacak.
Öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline girecek.
Okullar ise 2 Şubat'ta başlayacak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.