Okullarda yeni güvenlik önlemleri masada. Milli Eğitim Bakanı Tekin tarih verdi

İstanbul'da Başakşehir ve Esenyurt'taki okullarda yaşanan bıçaklı saldırıların ardından alınacak yeni güvenlik önemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Tekin'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Haber Global'de katıldığı bir programda konuşan Bakan Tekin, okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Tekin, şubat ayı itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun karşısına çıkacaklarını söyledi.

25 BİNE YAKIN GÖREVLİ İSTİHDAM EDİLDİ

Güvenlik tedbirlerinin okulun ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, yaklaşık 25 bin bahçe görevlisinin okullarda istihdam edildiğini açıkladı.

Tekin, her okulun güvenlik açısından ayrı ayrı kategorize edilmesi gerektiğini, alınacak önlemlerin okulun fiziki koşullarına ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesinin önemine dikkat çekti.

7 Bakanlığın katılımıyla hazırlanan eylem planında güvenlik tedbirlerinin artırıldığını da ifade eden Tekin, okul bahçe duvarlarının durumundan elektronik güvenlik sistemlerine ve okul bahçelerine güvenlik kameraları yerleştirilmesine kadar pek çok başlıkta çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Milli Eğitim Bakanı konuya ilişkin şunları söyledi:

“-Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız. 25 bine yakın bahçe görevlisi okullarımızda istihdam edildi. Her okulu alınması gereken güvenlik tedbirleri bakımından kategorize edilmesi gerekiyor. 7 Bakanlık eylem planında tedbirleri biraz daha artırdık. Tedbirlerimiz bahçe duvarının varlığından tutun, eğer varsa orada elektronik sistemler inşa etmek, okul bahçesinde güvenlik kameraları oluşturmak gibi çok sayıda tedbir aldık.

VELİ RANDEVU SİSTEMİ

-"Veli randevu sistemi aldığımız tedbirlerden bir tanesi. Velilerimiz de okula geleceği zaman öğretmenlerimizin randevu verdiği saatte gelsin. Okul öğrencisi bile farklı giyindiğinde kapıdaki arkadaşımız fark etsin."

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK ZORUNLULUĞU

-"Öğretmen arkadaşlarımız okul içerisinde önlükle olmalı. Bir öğretmenimiz öğrencilerinin önünde LGBTİ ya da benzeri bir çağrışım yapacak bir şey giyse bu beni rahatsız eder. Öğretmenim öğrencilere bir marka dayatması yaparsa bu beni rahatsız eder. Sosyal medyada bir öğretmenimizin kıyafeti konuşulduğunda bütün öğretmenlerimiz zan altında kalıyor."

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?



Tekin, zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına ilişkin tartışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu. Tekin, konunun Türkiye ’de de ele alınması gerektiğini belirterek, “Önümüzdeki dönemlerde mutlaka gündeme gelecek.” dedi

Ortalama yaşam süresindeki değişim, çocukların bilgiye erişim imkanlarının artması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gibi başlıkların eğitim süresinin kısaltılması tartışmalarında etkili olduğunu belirten Tekin, konuyu Türkiye’de de gündeme taşımak istediğini ifade etti.

ÖĞRETMENLERİN MAZERET ATAMALARI

Bakan Tekin, öğretmenlerin mazeret atamalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı konuya ilişkin şunları dedi:

“Bir öğretmenimiz eş ve aile sebebiyle bir başka ile gitmek istiyor. Fakat yer değişikliği yapılabilmesi için bir açığın olması gerekiyor. Açık olan bütün okulları yer değişikliği başvuru süresinde açıyoruz. Yüzde 80 karşılıyoruz. Bir kısım öğretmenlerimiz de 5-6 yıldır uygulanan istisnai durumlar nedeniyle ihtiyaç olmasa da mazereti olan öğretmenleri yerleştiriyoruz. Bu yıl bunu yapmayacağımızı ama boş kadrolarımızın olduğu okullara tüm öğretmenleri alacağımızı söyledik.”