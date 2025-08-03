Okulların açılış tarihi 2025-2026: Okullar ne zaman, hangi ayda açılacak? MEB duyurdu

Okulların açılacağı tarih, 3 aylık yaz tatilinin keyfini süren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde tatillerine devam eden öğrenciler ağustos ayının gelmesiyle birlikte okulların açılacağı tarihi sorguluyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihi. OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tüm kademelerdeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında ders zili bu tarihte çalacak. Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına merhaba diyecek.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?



2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.



Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.



ARA TATİLLER VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ



Yeni eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu:



1. Ara Tatil: 10 - 14 Kasım 2025



Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 Ocak - 30 Ocak 2026



2. Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026



Okulların Kapanışı: 19 Haziran 2026 Cuma