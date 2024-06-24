Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

Okulların ne zaman açılacağı öğretim yılının başlamasına uzun bir zaman kala sorgulanıyor. Yeni kayıt olan ve ilk defa okula gidecek olan öğrenciler ve veliler okulların ayın kaçında açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi
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Milli Bakanlığı (), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılı takvimi...

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

ARA TATİL VE SÖMESTR TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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