Okulların ilk günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi, toplu taşıma saat kaça kadar geçerli? İBB'den toplu ulaşım açıklaması

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak. Okulların açılacağı gün öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de ücretsiz toplu taşıma uygulamasıydı. İBB, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorularına yanıt verdi.  Peki, okulların ilk günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi, toplu taşıma saat kaça kadar geçerli?

Okulların ilk günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi, toplu taşıma saat kaça kadar geçerli? İBB'den toplu ulaşım açıklaması

Okulların açılmasına günler kala, gündeme sıkça  "9 Eylül ulaşım ücretsiz mi?" sorusu da gelmişti. Ücretsiz toplu taşıma geçtiğimiz yıllarda uygulanmıştı. Peki, bu yıl okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi?

TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte, 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Okulların ilk günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi, toplu taşıma saat kaça kadar geçerli? İBB'den toplu ulaşım açıklaması - 1

İBB ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA UYGULAMASI AÇIKLAMASI

İBB'den yapılan açıklamada; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İBB birim sorumluları, UYM ve AKOM’da 3 gün boyunca nöbet tutacak. İstanbul trafiği kent içi kameralardan anlık takip edilecek. 9 Eylül Pazartesi 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek." denildi. 

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