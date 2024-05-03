Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi)

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihle ilgili araştırmalar başladı. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte öğrenciler bir an önce tatile çıkmak istiyor. Peki, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?



OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullarda yaz tatili takvimi belli oldu.



Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Okulların kapanmasına 42 gün kaldı.

KARNELER NE ZMAAN ALINACAK?

14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.



2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI



Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.