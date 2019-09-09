2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bugün başladı. Öğrenciler heyecanla yeni dönemlerine başlarken Google'da ilk ara tatili aramaya başladılar bile. MEB'ten açıklanan bilgilere göre öğrenciler kasım ve nisan aylarına 1'er hafta ara tatil yapacak.

İşte detaylı bilgiler...



OKUL TATİL GÜNLERİ 2020

Yeni takvime göre, ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerinde. İlk dönem 17 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 20-31 Ocak tarihleri arasında yarıyıl tatil yapacak. 3 Şubat'ta başlayacak 2. dönemin ara tatili ise 6-10 Nisan arasında.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2020?

Yapılan ara tatil düzenlemesinden sonra her sene haziran ayında kapanan okullarda bu yılda değişiklik pek olmadı. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.

Ara tatillerde öğrenciler belirlenen temaya uygun eğitimsel ve sosyal faaliyetlere katılacak. Öğretmenler ise okullarda hizmet içi eğitimlerini tamamlayacak.

2019-2020 MEB OKUL ÇALIŞMA TAKVİMİ

OKULLARDA İLK: KANTİNLERDE GIDA UYGULAMASI



Okullarda bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer değişiklik, kantinlerde okul gıdası uygulaması. Kalori, doymuş yağ, şeker ve tuz içerikleri açısından belirli kriterlere uygun yiyecek ve içeçeklerin ambalajına "okul gıdası logosu" basılacak. Okul kantinlerinde okul gıdası logosu olmayan yiyecekler satılamayacak.

OKUL SERVİSİ DÜZENLEMESİ



Okul servislerinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin yönetmelik ise bir yıl daha ertelendi. Servis araçlarina eksikliklerini tamamlamaları için verilen süre 2020 Eylül'üne kadar uzatıldı.

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