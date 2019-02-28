Ağrı Valiliği'nce yürütülen "Kodla Ağrı" projesi kapsamında, il genelinde ana okullarında eğitim gören 13 bin 908 öğrenci daha kodlama eğitimi almaya başladı.

Ağrı Valiliği tarafından 1 Kasım 2017 tarihinde başlatılan "Kodla Ağrı" projesinde, sırasıyla ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere kodlama ve robotik eğitimleri verildi.



İl genelinde yaklaşık 53 bin öğrencinin aldığı kodlama eğitiminin son aşamasına geçen valilik, anaokullarında eğitim gören 13 bin 908 öğrenciyi de kodlama eğitimine aldı.

Vali Süleyman Elban, valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kodla Ağrı" projesine 1 Kasım 2017'de başladıklarını anlatarak, o tarihe kadar ilde kodlama eğitimi alan öğrenci olmadığını söyledi.



Ana sınıfından 12. sınıfa kadar zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrencilere kodlama eğitimi vermek istediklerini, ilde eğitim gören yaklaşık 13 bin 900 ana sınıfı öğrencisini de projeye dahil ettiklerini anlatan Elban, "Okuma yazmayı öğrenmeden önce kodlama yazmayı öğretmeye karar verdik. İlimizde şu anda 13 bin 900 civarındaki anaokulundaki yavrumuz henüz okuma yazma öğrenmeden önce kodlama öğreniyor. Bunlarla toplam kodlama eğitimi alan öğrenci sayımız 65 bin 900 civarına yaklaştı" diye konuştu.



YAZILIMDA AĞRI SÖZ SAHİBİ OLACAK



Türkiye'nin de Ağrılı çocuklarla yazılım alanında söz sahibi olacağına inandığını belirten Elban, şu ifadeleri kullandı:



"Şu an itibariyle yazılım eğitimi verdiğimiz öğrenci sayısı tüm Türkiye'de bu eğitimi alan öğrenci sayısından çok çok fazla. Dolayısıyla gelecek yıl biz bu sayıyı 165 bine ulaştırdığımızda tahmin ediyorum birkaç yıl sonra artık yazılım işi yapan insanların ciddi bir oranı Ağrılı olacak. Muhtemelen 8-10 yıl sonra da bu işi yapanların tamamına yakını Ağrılı olacak. Biz çocuklarımıza sadece yazılım eğitimi vermiyoruz. Onların aldığı kodlama eğitiminin düzeyini yükseltmek için hem üniversitelerimizin tekno kentleriyle hem de özel şirketlerle beraber partnerlik yapıyoruz."



MİNİKLER, KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİMLERİ SEVDİ



Kodlama ve robotik eğitim verilen kentteki Kardelen Anaokulunun öğretmenlerinden İlknur Balkaş da bu eğitim ile öğrencilerin öz güvenlerinin arttığını söyledi.



"Biz daha çok okul öncesi olduğumuz için ilköğretim çağına başlamamış çocuklarla çalışmaktayız." diyen Balkaş, şöyle konuştu:



"Bizde aldıkları bu eğitimle algoritmayla başlayacaklar. Daha ileri ki zamanlarda da bunları kendi branşlarında ya da sınıflarında devam ettirecekler. Çocuklarda bir robot düşüncesi olduğu için onların daha çok hoşlarına gidiyor. Hareket etmeleri ve herhangi bir literatüre bağlı kalmadan kendi oluşturdukları hayal güçlerine yönelik kendi seçtikleri hayvan ve robotları oluşturup bunları kullanmaya başlıyorlar. Bu daha çok dikkatlerini çektiği için onlara cazip geliyor. Hem öğrencilerimizden hem de velilerimizden buna yönelik çok güzel dönütler alıyoruz."



"BU DERSİ ÇOK SEVİYORUM"



Anaokulu öğrencilerinden Mustafa Halit Çekici, robotik kodlama dersi aldıklarını belirterek, yaptığı robotun özelliklerini anlattı.



Kodlama dersini çok sevdiğini ifade eden Semine Yüksel, "Burada oyun oynuyoruz. Derste istediğimiz robotu ve oyuncağı yapıyoruz. Daha öncede robot yapmıştım. Bu dersi çok seviyorum. İleride daha büyük robotlar yapmayı düşünüyorum." dedi.



Rojda Zelen Çelik de "Bazen öğretmenlerimiz bize yardım ediyor. İstediğimiz robotları çok güzel yapıyoruz. Yanlış bir şey yaptığımızda öğretmen söylüyor, yardım edebiliyor. İleride etkinlik yapmak isterim" şeklinde konuştu.