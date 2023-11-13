Online öğretmen seminerlerine katılım nasıl sağlanır? ÖBA girişi nasıl yapılır?

Seminerlere katılım, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden sağlayacak. MEB’in yaptığı açıklamada "Söz konusu canlı sunumlar dışında tüm öğretmenlerimiz/okul kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmaları değerlendirmek ve sonrasında yapılacak çalışmaları planlamak için mesleki eğitim faaliyetleri sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.



ÖBA NEDİR?



Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sertifika alabileceği, seminer yerine geçecek olan sistemdir. ÖBA girişi için E-Devlet ve MEBBİS linkleri kullanılabilecek.