Önlisans KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Önlisans oturumu hakkında gelişmeler

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak için KPSS oturumlarına katılmak isteyen önlisans mezunu vatandaşlar, ÖSYM'nin bu yıl ne zaman Önlisans KPSS oturumunu düzenleyeceğini öğrenmek istiyor. Öte yandan lisans mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS oturumlarının başvuru süreçleri de geride kaldı. Peki, Önlisans KPSS ne zaman yapılacak?

Önlisans KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Önlisans oturumu hakkında gelişmeler

Ön Lisans sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları her yıl tarafından alınıyor. İki yılda bir düzenlenen ön lisans oturumu en son 2022 yılında yapılmıştı. İşte, KPSS Önlisans oturumu hakkında gelişmeler...

KPSS ÖNLİSANS OTURUMU NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavları 2 yılda bir düzenlenmektedir. Adaylar puanlarıyla 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabilir.

KPSS önlisans sınavı geçtiğimiz yıl (2022) yapıldığından bu yıl organize edilemeyecek. Bir sonraki oturum 2024 yılında ÖSYM tarafından yapılacak.

ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ KPSS HAKKINDA BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...