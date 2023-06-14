Önlisans KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Önlisans oturumu hakkında gelişmeler

KPSS Ön Lisans sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. İki yılda bir düzenlenen ön lisans oturumu en son 2022 yılında yapılmıştı. İşte, KPSS Önlisans oturumu hakkında gelişmeler...



KPSS ÖNLİSANS OTURUMU NE ZAMAN?



KPSS önlisans sınavları 2 yılda bir düzenlenmektedir. Adaylar puanlarıyla 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabilir.



KPSS önlisans sınavı geçtiğimiz yıl (2022) yapıldığından bu yıl organize edilemeyecek. Bir sonraki oturum 2024 yılında ÖSYM tarafından yapılacak.



ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ KPSS HAKKINDA BİLGİ



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.



Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.



