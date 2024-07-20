Önlisans mezunu Ortaöğretim KPSS oturumuna girebilir mi?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvurular alınmaya başlandı. ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 15 Eylül'de yapılacak sınav için 18 Temmuz'da başlayan başvuru süreci, 30 Temmuz'da sona erecek. Peki, Önlisans mezunu Ortaöğretim KPSS oturumuna girebilir mi?

Önlisans mezunu Ortaöğretim KPSS oturumuna girebilir mi?

Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun pek çok kişi, memur olabilmek adına lise mezunlarına yönelik düzenlenen Ortaöğretim oturumuna katılma durumlarını merakla araştırıyor.

ÖNLİSANS MEZUNLARI ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ?

KPSS Ortaöğretim sınavına lisans ve ön lisans mezunları başvuramaz.

Önlisans mezunları KPSS Önlisans sınavına başvuru yapabilirler.

KPSS sistemi, adayların mezun oldukları seviyesine uygun kadrolara başvurabilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

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