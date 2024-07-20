Önlisans mezunu Ortaöğretim KPSS oturumuna girebilir mi?

Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun pek çok kişi, memur olabilmek adına lise mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumuna katılma durumlarını merakla araştırıyor.



ÖNLİSANS MEZUNLARI ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ?



KPSS Ortaöğretim sınavına lisans ve ön lisans mezunları başvuramaz.



Önlisans mezunları KPSS Önlisans sınavına başvuru yapabilirler.



KPSS sistemi, adayların mezun oldukları eğitim seviyesine uygun kadrolara başvurabilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.