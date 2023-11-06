Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" başlatıldı.

Bu yıl ilk kez uygulanan 1.dönem ortak sınavları 10 Kasım'da tamamlanacak. Sınav sürecinin sona ermesine kısa bir süre kala sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?