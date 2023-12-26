Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirmede 4 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?

Birinci dönemin ikinci yazlı sınav haftası 26 Aralık itibariyle başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. dönem 2. yazılı sınavlarından 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ve veliler, değerlendirme sürecinin ayrıntılarını merak ediyor.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?



Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek. Diğer yandan sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.



Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencilerin yanlış cevapları değerlendirmeye alınmayacak.Genel Müdürlük tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden belirlenmesi suretiyle değerlendirme yapılacak.

SONUÇLAR 10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde açıklanacak. Ortak sınav sonuçlarının 6 Ocak tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.