Ortak sınavlar devam edecek mi? MEB ortak sınav yapacak mı?

Yeni eğitim-öğretim döneminde "ortak sınav"ın kapsamı genişletildi. MEB, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı.



Yeni eğitim-öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu eğitim öğretim yılında ortak sınavlar daha kapsamlı bir şekilde ülke genelinde uygulanacak.



ORTAK SINAVLARIN KADEME SAYISI ARTTI



Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.



Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:



"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları



6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,



6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,



10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,



10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,



2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları



7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,



7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,



2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları



6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,



6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,



7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,



7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,



9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,



9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."



DİL SINAVLARI İKİ AŞAMA OLACAK



Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek.



Dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilecek. Konuşma sınavları için belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürece yayılarak gerçekleştirilecek.



Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin sınavları tüm şubelerde aynı kazanımı ölçecek şekilde yapılacak.