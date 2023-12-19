Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB 2.dönem ortak sınav takvimini paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" bu yıldan itibaren başlatıldı.

Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında yapıldı. İlk sınavlar ardından gözler 2.ortak sınav takvimine çevrildi