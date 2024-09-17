Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ortak sınav tarihleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. dönem 1. yazılı sınav tarihlerini resmi internet adresinden duyurdu. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte MEB takvimine göre, ortak sınav tarihleri...

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu

İlk kez 2023-2024 -öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınavlar bu yıl da uygulanmaya devam edecek. tarafından yapılan duyuruya göre, 1.dönemin ilk ortak sınavları ekim ayının son haftasında başlayacak.

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu - 1

ORTAK SINAV TAKVİMİ

Bakanlık, 2024-2025 -öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu - 2


6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

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