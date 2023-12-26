Ortak yazılı sınavların mazereti ne zaman? İşte MEB mazeret sınavı tarihi

Lise 9. sınıf öğrencileri, 27 Aralık'ta Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ülke genelinde ortak yazılı sınavlara girecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile, okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti.



ORTAK YAZILI SINAVLARIN MAZERETİ NE ZAMAN?



Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.



Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilan edilecek. Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.



Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.



Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.