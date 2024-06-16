Ortaöğretim KPSS başvuru tarihi: Lise KPSS başvurusu ne zaman?

KPSS'nin ortaöretim yani lise mezunlarına yönelik oturumu iki yıl ara ile düzenleniyor. 2024 yılında KPSS Ortaöğretim oturumu organize edilecek. Öte yandan başvurular başlayınca adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" intertnet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.



2024 LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?



KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.