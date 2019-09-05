Ortaöğretim kurumları yönetmeliği güncellendi.



Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yabancı dil hazırlık sınıfı açabilecek.Hazırlık sınıfları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun gördüğü kontenjan dahilinde açılacak.



Yeni düzenlemeyle yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerle, buna bir yıl ayırmak istemeyen öğrencilere tercih imkanı tanınacak. Uluslararası program uygulayacak okullara da altyapı sağlanmış olacak.



Yönetmelikte nakil koşulları da düzenlendi. Uzun süre tedavi olması gerektiren hastalığı olan öğrencilere nakil ya da geçiş hakkı verildi.



Kanser, diyalize bağlı böbrek hastalığı ve organ nakli gerektiren hastalığa sahip öğrenciler, durumlarını belgeledikleri takdirde , ikamet ettikleri yerde aynı tür okullara bir defaya mahsus nakil olabilecek.



Düzenlemeyle cep telefonlarının ders aracı olarak kullanılmasına,, okul yönetimi izin verirse teneffüs ya da öğle aralarında kullanılmasına, öğretmenin bilgisi dahilinde de ders saatleri içinde kullanıma izin verildi.



Disiplin cezası öncesinde uyarı mekanizmaları da yönetmelikle mevzuata girdi. Buna göre önce öğrenci uyarılacak. Davranışı devam ederse veli okula çağrılacak. Öğrencinin davranışları ve olası yaptırımlar hakkında bilgilendirilecek.



Okula müstehcen veya yasaklanmış araç gereç ve belge getiren öğrenciler ise kınama yerine "okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası" alacak.

