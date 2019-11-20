ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı! KPSS, YKS, ALES, YDS ve DGS tarihleri ne zaman?

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Ölçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖSYM) 2020 sınav takvimini yayınladı.

Buna göre sınavların tarihi, başvuru tarihleri ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre,

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.



KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

Birinci YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de, birinci YDS 12 Nisan 2020'de yapılacak.

2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak. KPSS genel yetenek sınavı ise 19 Temmuz'da yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 29 Mart 2020'de yapılacak. Sınavın başvuruları 07 Ocak'ta başlayıp 10 Şubat'ta sona erecek.

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