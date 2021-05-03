ÖSYM: '2021-ALES/1 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı'

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2021-ALES/1 sınavı dün gerçekleştirildi.

Çok sayıda adayın başvurduğu sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu.

PEKİ ALES CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından konuya ilişikin duyuru yapıldı.

Yapılan duyuruda "02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur." denildi.

ALES CEVAP ANAHTARINA NEREDEN ULAŞILIR?

ALES CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





ÖSYM'nin açıklamasına göre, sonuçlar ise 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.