ÖSYM 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaları güncellediğini duyurdu

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından güncellendi.

ÖSYM 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaları güncellediğini duyurdu

2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının branş bazında sıralamaları güncellendi. sonrası, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmek için branş bazında sıralamaları bekleyen adaylar için erişim açıldı.

ÖSYM 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaları güncellediğini duyurdu - 1

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA GÜNCELLEMESİ

'den yapılan açıklamada; "2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Millî Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, Talim Terbiye Kurulu kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların, branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir." denildi. 

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama

ÖSYM 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaları güncellediğini duyurdu - 2

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin, yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren
diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları
bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

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