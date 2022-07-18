ÖSYM 2022 YKS sonuçlarını açıkladı | ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı

SON DAKİKA HABERİ: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bu hafta yayımlanacak. Adaylar, üniversite tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapacak.

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 14:38

ÖSYM 2022 YKS sonuçlarını açıkladı | ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı

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Son dakika haberi! 

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun bu hafta içinde yayımlanacağını söyleyen Aygün, 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını da açıkladı.

ADAY CEVAPLARI DA ERİŞİME AÇILDI

Ayrıca, 2022 YKS cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. 

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.

2022 YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ

TYT:

Kocaeli

AYT:

Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri

YDT:

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul

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