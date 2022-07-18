ÖSYM 2022 YKS sonuçlarını açıkladı | ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 14:38
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ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun bu hafta içinde yayımlanacağını söyleyen Aygün, 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını da açıkladı.
ADAY CEVAPLARI DA ERİŞİME AÇILDI
Ayrıca, 2022 YKS cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.
2022 YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ
TYT:
Kocaeli
AYT:
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri
YDT:
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://t.co/tfsiOnaWSR internet sayfamızdan açıkladık.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 18, 2022
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. #yks2022 pic.twitter.com/pHKXOSx542