ÖSYM 2022 YKS sonuçlarını açıkladı | ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı

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ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun bu hafta içinde yayımlanacağını söyleyen Aygün, 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını da açıkladı.

ADAY CEVAPLARI DA ERİŞİME AÇILDI

Ayrıca, 2022 YKS cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.

2022 YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ

TYT:



Kocaeli



AYT:



Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri



YDT:



Almanca: İstanbul



Arapça: İstanbul



Fransızca: İstanbul



İngilizce: Kocaeli



Rusça: İstanbul

