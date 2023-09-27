ÖSYM 2023-Mühendislik Tamamlama tercih başvuru tarihlerini duyurdu

ÖSYM 2023-Mühendislik Tamamlama tercih başvuru tarihlerini duyurdu. Adaylar, 2023-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2023-Mühendislik Tamamlama tercih başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM 2023-Mühendislik Tamamlama tercih başvuru tarihlerini duyurdu

2023-Mühendislik Tamamlama tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuza göre, ÖSYM 2023-Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları  27 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak. 

ÖSYM 2023-Mühendislik Tamamlama tercih başvuru tarihlerini duyurdu - 1

ÖSYM DUYURUSU

2023 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2023-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu’na saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini 27 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2023-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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