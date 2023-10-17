ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler KPSS, DGS, ALES, YKS, MSÜ sınavlarında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2024 sınav takvimi, önümüzdeki yıl sınavlara katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. 2024 KPSS, DGS, ALES, YKS ve MSÜ sınavlarına girecek olan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav takvimine çevirdi. Peki, ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler KPSS, DGS, ALES, YKS, MSÜ sınavlarında

2024 sınav takvimi için geri sayım başladı. Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, KPSS, DGS, ALES, YKS ve MSÜ sınav tarihleri belirleniyor. Önümüzdeki yıl bu sınavlara girecek olan adaylar ise şimdiden tarihleri merak etmeye başladı. Peki, ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 ÖSYM TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2024 yılı ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini kasım ya da aralık aylarında yayımlamaya başlıyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS, YKS, MSÜ, ALES, DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılında düzenlenecek olan, KPSS, DGS, ALES, YKS, MSÜ ve diğer tüm sınavların ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

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