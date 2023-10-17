ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler KPSS, DGS, ALES, YKS, MSÜ sınavlarında

2024 ÖSYM sınav takvimi için geri sayım başladı. Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, KPSS, DGS, ALES, YKS ve MSÜ sınav tarihleri belirleniyor. Önümüzdeki yıl bu sınavlara girecek olan adaylar ise şimdiden tarihleri merak etmeye başladı. Peki, ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?



2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?



2024 yılı ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini kasım ya da aralık aylarında yayımlamaya başlıyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.



KPSS, YKS, MSÜ, ALES, DGS NE ZAMAN YAPILACAK?



2024 yılında düzenlenecek olan, KPSS, DGS, ALES, YKS, MSÜ ve diğer tüm sınavların ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.