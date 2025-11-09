ÖSYM 2025-TR-YÖS/2 sonuçları için tarih verdi

YÖS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

YÖS, "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı"nın kısaltmasıdır. Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin Türk yükseköğretim kurumlarına kabul edilmesinde önemli bir değerlendirme aracıdır.

YÖS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TR-YÖS veya bazı üniversitelerin kendi bünyelerinde düzenlediği üniversite bazlı YÖS sınavları şeklinde uygulanabilir.



YÖS’e aşağıdaki adaylar başvurabilir:

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Çifte vatandaş olup bunlardan biri Türk vatandaşı olmayanlar,

Lise eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşları,

Mavi kart sahibi (Türk vatandaşlığını sonradan kaybetmiş) kişiler.