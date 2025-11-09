ÖSYM 2025-TR-YÖS/2 sonuçları için tarih verdi
09.11.2025 14:36
Son Güncelleme: 09.11.2025 14:37
Deniz Ogan
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 19 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) uygulanmıştı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, YÖS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yılın ikinci YÖS sınavının sonuçları için kasım ayı işaret edilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-TR-YÖS/2 – Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları 14 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak.
YÖS ilk kez 2023 yılında yapıldı.
YÖS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?
YÖS, "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı"nın kısaltmasıdır. Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin Türk yükseköğretim kurumlarına kabul edilmesinde önemli bir değerlendirme aracıdır.
YÖS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TR-YÖS veya bazı üniversitelerin kendi bünyelerinde düzenlediği üniversite bazlı YÖS sınavları şeklinde uygulanabilir.
YÖS’e aşağıdaki adaylar başvurabilir:
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Çifte vatandaş olup bunlardan biri Türk vatandaşı olmayanlar,
Lise eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşları,
Mavi kart sahibi (Türk vatandaşlığını sonradan kaybetmiş) kişiler.