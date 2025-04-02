ÖSYM açıkladı: 2025-DİB-MBSTS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

12 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (2025-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar, 2025-DİB-MBSTS ile ilgili ayrıntıları araştırıyor.

DİB-MBSTS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2025-DİB-MBSTS, 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınamayacak.

ÖSYM tarafından yapılan uyarıda "Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. " denildi.

