ÖSYM ALES başvuru ve sınav takvimi: 2025 ALES sınavları ne zaman?

ÖSYM'nin 2025 yılında düzenleyeceği sınavların tarihleri, söz konusu oturumlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyordu. Sınav takviminin yayımlanması ile yılda üç kez organize edilen ALES oturumlarının da başvuru ve sınav takvimi netleşti. İşte, 2025 ÖSYM ALES başvuru ve sınav takvimi...



2025 ALES BAŞVURU TAKVİMİ



2025-ALES/1 başvuruları,19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak.



2025-ALES/2 başvuru tarihleri, 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 29 Mayıs olacak.



2025-ALES/3 için başvurular, 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar sürecek. Sınavın geç başvuruları 21 Ekim'de alınacak.



2025 ALES SINAV TAKVİMİ



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.



6 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2025-ALES/2'nin sonuçları, 25 Temmuz'da; 23 Kasım'da düzenlenecek 2025-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.