ÖSYM ALES takvimi: 2024-ALES/2 ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları sona eriyor. Başvurularını yapan adaylar şimdi ise oturum tarihine odaklandı. Peki, 2024-ALES/2 ne zaman?

ÖSYM ALES takvimi: 2024-ALES/2 ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-/2) başvuruları, 'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Haziran'a kadar devam edecek. İşte, ÖSYM ALES takvimi...

2024 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Adaylar, 28 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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