ÖSYM Başkanı açıkladı! Üniversite sınav sayısı artacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üniversite sınavını yılda birden fazla yapmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Habertürk'e konuşan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de üniversite için sınav sayısının birden fazla yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ÖSYM Başkanı bu kapsamda e-sınav sayısını arttırmak istediklerini böylece hem zaman hem de maliyet anlamında tasarruf edeceklerini vurguladı.