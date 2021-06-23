ÖSYM Başkanı Aygün, YKS hazırlıklarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine (YDT) 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.



Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye ilişkin hazırlıklar konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

"200 SINAV MERKEZİNDE UYGULANACAK"



ÖSYM'nin uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlısının YKS olduğunu vurgulayan Aygün, "Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa'da dahil olmak üzere toplam 200 sınav merkezinde uygulanacak" dedi.



YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin, sınav evraklarının hazırlanmasının 40 gün sürdüğünü belirten Aygün, evrakların naklinde 448 şehirler arası nakil aracının kullanılacağını söyledi.



"TYT'YE 2 MİLYON 592 BİN 579 ADAY KATILACAK"



ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak" bilgisini paylaştı.



Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testi'nde ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye 512 engelli aday katılacak. Sınavın 3. oturumunda 25 bin 158 kişi görev alacak" diye konuştu.



Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Aygün, "Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacaktır" dedi.



SINAVDA ALINACAK COVİD-19 ÖNLEMLERİ



ÖSYM Başkanı Aygün, sınavda Covid-19 salgınına karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı:



"Covid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve sınav binaları dezenfekte edilecek. Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek"

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