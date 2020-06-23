ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 27-28 Haziran'da yapılacak YKS için açıklamalarda bulundu.

Aygün, "Toplantılarda pandemi döneminde sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan önlemler ve sınav hazırlıkları görüşüldü. 2020-YKS tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulanacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacaktır.

Sınav günleri aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlükleri gerekli tedbirleri alacaktır.

Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacaktır.

Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara’ya dönüşünün güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacaktır." dedi.

YKS BARAJI DÜŞTÜ