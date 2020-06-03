ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

ntv.com.tr 03.06.2020 - 16:06
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından YKS işlemlerine dair yeni bir duyuru yayımlandı.
Aygün paylaştığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
''YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır''
YKS NE ZAMAN?
YKS, 27-28 Haziran'da uygulanacak.
YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 3, 2020
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