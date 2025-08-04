ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy YÖS 2 başvuruları için tarih verdi: YÖS/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan TR-YÖS 2 başvurularına yönelik açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri 2025 TR-YÖS 2 başvuruları 7 Ağustos’ta başlayacak. TR-YÖS 2 sınav uygulaması 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. 2025 TR-YÖKS/2, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde düzenlenecek.

YÖS NEDİR?



Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılmaktaydı, aynı yıl içerisinde ve 2011 yılında alınan kararlarla Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarını T.C. üniversiteleri kendileri düzenlemektedirler. "Matematik, Geometri, Mantık" içerikli yapılan sınavın soru sayısı, süresi ve sınav tarihi üniversite senatoları tarafından belirlenip ilan edilmektedir.