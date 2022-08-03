ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı (KPSS soruları sızdırıldı iddiası)

Son dakika haberi!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

Aygün'ün yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, sınavda çıkan coğrafya, tarih, matematik gibi farklı alanlardaki 20'den fazla soru, sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavlarında yer aldı.



Hatta bazı soruların aynı zamanda kursu da olan yayınevinin sosyal medya platformlarında öğretmenler tarafından çözüldüğü öne sürüldü.



İddia, ÖSYM tarafından yalanlandı.

İLGİLİ HABER: ÖSYM KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

PROF. DR. HALİS AYGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar’da doğdu.



1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı.



Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.



Aygün, 6 Eylül 2018'de ÖSYM Başkanlığı'na atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla ÖSYM Başkanlığı görevine başlamıştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

VIDEO: ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDA İSTİHDAM YÜZDE 71