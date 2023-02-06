ÖSYM, deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi: MSÜ, TUS, STS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklama sonrasında MSÜ, TUS, STS ve YÖKDİL sınavının başvuru tarihleri değişti. Peki, MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

ÖSYM, deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi: MSÜ, TUS, STS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında 'den sınav açıklaması geldi. ÖSYM açıklamasında deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Peki, MSÜ, , STS ve başvuruları ne zaman?

MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL TARİHLERİ DEĞİŞTİ

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

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