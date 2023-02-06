ÖSYM, deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi: MSÜ, TUS, STS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında ÖSYM'den sınav açıklaması geldi. ÖSYM açıklamasında deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Peki, MSÜ, TUS, STS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman?



MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ



ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.



12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.



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