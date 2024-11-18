ÖSYM DGS başvuru ve sınav takvimi: 2025 DGS ne zaman?

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen DGS, yılda bir kez ve temmuz ayında yapılıyor. Söz konusu sınav için hazırlıklara başlayan adaylar şimdiden başvuru ve oturum takvimine odaklandı. İşte, 2025 DGS takviminde son durum...



2025 DGS BAŞVURU TARİHLERİ



DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek.



Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.



2025 DGS OTURUMU NE ZAMAN?



2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.



Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.



