ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayının son haftasında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), takvimine göre, 2024 DGS sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki,  DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı () 30 Haziran 2024 tarihinde tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan adaylar şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. 

ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin () internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.
 
2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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