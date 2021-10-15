ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ek tercih kılavuzunu yayınladı (DGS ek tercihleri başladı)

DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklar.

Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ