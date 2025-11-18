ÖSYM DUS/2 tercihleri başladı 2025: DUS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
18.11.2025 15:59
Son Güncelleme: 18.11.2025 15:59
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS/2) tercihleri başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri başladı.
DUS/2 TERCİH TAKVİMİ
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan tercihler 24 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek.
DUS/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak yapabilecek.