ÖSYM duyurdu: 2023-EUS ve 2023-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı

SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "15 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ile 2023 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-STS Eczacılık) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 1 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.