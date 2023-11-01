ÖSYM duyurdu: 2023-EUS ve 2023-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı

2023-EUS ve 2023-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı. Yayımlanan duyuruya göre, 2023-EUS ve 2023-STS Eczacılık Sınav Sonuçları ÖSYM sonuç ekranından öğrenilebilecek.

ÖSYM duyurdu: 2023-EUS ve 2023-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı

2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ile 2023 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-STS Eczacılık) değerlendirme işlemleri ardından sonuç duyurusu geldi. 

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ÖSYM duyurdu: 2023-EUS ve 2023-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı - 1

SONUÇ DUYURUSU

'den yapılan açıklamada; "15 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ile 2023 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-STS Eczacılık) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 1 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi. 

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