ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 soruları ve cevapları yayımlandı

2024-ALES/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ALES soruları ve cevapları sınavın hemen ardından paylaşıldı.

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 soruları ve cevapları yayımlandı

/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu. Adaylar, ALES/2 soruları ve cevaplarını  https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

ALES/2 SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 soruları ve cevapları yayımlandı - 1

SORU - CEVAP DUYURUSU

'den yapılan açıklamada; "28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, 28 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.45'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 7 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

ÖSYM duyurdu: 2024-ALES/2 soruları ve cevapları yayımlandı - 2

/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. 'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES sonuçları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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