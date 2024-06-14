ÖSYM duyurdu: 2024-GUY: sınava giriş belgeleri erişime açıldı (GUY sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

29 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, 2024-GUY sınav yerlerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM duyurdu: 2024-GUY: sınava giriş belgeleri erişime açıldı (GUY sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2024-GUY) kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 

ÖSYM duyurdu: 2024-GUY: sınava giriş belgeleri erişime açıldı (GUY sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 1

'den yapılan açıklamada; "29 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2024-GUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 14 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

29 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak 2024-GUY sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi. 

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